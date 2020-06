ఇక్క‌డ ఒక షాపు ఉంటుంది. అందులో కావాల‌సిన వ‌స్తువుల‌న్నీ ఉంటాయి. కానీ అమ్మేందుకు ఓన‌ర్ మాత్రం ఉండ‌రు. మ‌రి ఎలా కొనుగోలు చేయా‌లి అనుకుంటున్నారా? మ‌రేం ప‌ర్వాలేదు.. మీరు తీసుకునే వ‌స్తువు ధ‌ర బోర్డులో రాసి ఉంటుంది. దాన్ని బ‌ట్టి డ‌బ్బులు అక్కడ పెట్టేయ‌డ‌మో లేదంటే ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ చేయ‌డం లాంటివి చేస్తే స‌రిపోతుంది. ఒక‌వేళ డ‌బ్బులు క‌ట్ట‌కుండా వ‌స్తువులు తీసుకెళ్లిపోతే అనుకుంటున్నారా.. మ‌రేం ప‌ర్వాలేదు. ఇలా ఎప్పుడూ జ‌ర‌గ‌లేదు. ఈ షాపు నిజాయితీ, న‌మ్మ‌కంతో న‌డుస్తుంది.

షాపు గురించి తెలిసిన వాళ్లెవ్వ‌రూ అలా చేయ‌రు. ఇంత‌కీ ఇంత న‌మ్మ‌కంతో న‌డిచే షాపు ఇత‌ర దేశంలో ఉంద‌నుకునేరు. ఇక్క‌డే మ‌న‌దేశంలోనే ఉంది. మిజోరాం రాజధాని ఐజ్వాల్‌ సమీపంలోని గ్రామాల్లో ఇలాంటి దుకాణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ సంప్రదాయాన్ని అక్కడ ‘నాగహా లో డావర్’ అని పిలుస్తారు. వ్యాపారులు ఉదయాన్నే అక్కడికి వచ్చి సరుకులను దుకాణాల్లో పెట్టేసి వెళ్లిపోతారు. మళ్ళీ సాయంత్రం వాటిని ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోతారు. వస్తువులు, డబ్బులు అలా బయట వదిలేసినా దొంగతనాలు కూడా జరగవు. ఈ దుకాణాలు క‌రోనా వైర‌స్ స‌మ‌యంలో చాలా ఉప‌యోగ‌ప‌డ్డాయి. ఈ సంప్ర‌దాయం న‌చ్చ‌డంతో మ‌ణిపూర్‌లో కూడా ఇలాంటి దుకాణాల‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఫోటోలు సోష‌ల్‌మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఈ ప‌ద్ద‌తి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొద‌లెడితే ఇక అంతే అంటున్నారు నెటిజ‌న్లు.

The year is 2020; #Honesty #Hospitality #Trust comes handy again for #Mizoram during these trying times of #COVID19 outbreak.

Traditional Nghah-loh-dawr,(shops without shopkeepers) comes handy for many sellers & buyers in maintaining safe social distancing.#MizoramFightsCovid19 pic.twitter.com/Y1BGiZVLVR