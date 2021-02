ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రేపై విమర్శలతో శివసేన ఫైర్‌ : బీజేపీ నేతకు చీరచుట్టి..ఇంకుచల్లి..

ముంబై : మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రేపై విమర్శలు గుప్పించిన బీజేపీ నేతపై శివసేన కార్యకర్తలు ఇంకు చల్లి పిడిగుద్దులతో దాడిచేసిన ఘటన పండార్పూర్‌లో వెలుగుచూసింది. ఠాక్రేను విమర్శించారనే ఆగ్రహంతో శివసేన కార్యకర్తలు బీజేపీ నేత శిరీష్‌ కాటేకర్‌పై నల్లసిరాను చల్లి, ఆయనకు బలవంతంగా చీరను కట్టి వీధుల్లో ఊరేగించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి 17 మంది నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి వారందరినీ అరెస్ట్‌ చేశామని షోలాపూర్‌ పోలీసులు వెల్లడించారు.

బీజేపీ నేతను శివసేన కార్యకర్తలు పరాభవానికి గురిచేసిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. బీజేపీ నేతపై సేన కార్యకర్తలు ఇంకు చల్లుతూ దాడికి పాల్పడుతుండగా పోలీస్‌ అడ్డుకుంటున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో కనిపించాయి. పోలీసులను తోసివేసిన సేన కార్యకర్తలు బీజేపీ నేతపై దౌర్జన్యానికి తెగబడ్డారు. తమ పార్టీ అధినేతపై కాటేకర్‌ అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసినందుకే ఆయనపై దాడిచేశామని సేన నేతలు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు సతీష్‌ కాటేకర్‌పై సేన కార్యకర్తల దౌర్జన్యాన్ని బీజేపీ ఖండించింది. నిందితులపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆ పార్టీ నేత రామ్‌కదం డిమాండ్‌ చేశారు.

#WATCH I Maharashtra: Shiv Sena workers allegedly pour black ink on a BJP leader and forced him to wear a saree after the latter criticised Chief Minister Uddhav Thackeray, in Solapur pic.twitter.com/gdtL9gChT1