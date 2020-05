ఫొటోలో క‌నిపిస్తున్నది ఏదో వింత జంతువు అనుకుంటున్నారా..? అయితే ప‌ప్పులో కాలేసిన‌ట్లే. అస‌లు ఇంత‌కీ ఈ జంతువు ఏంట‌ని తెగ ఆలోచించ‌కండి. ఇది గొర్రె. అవును..ఓ గొర్రెకు ఆరేళ్ల వ‌ర‌కు ఉన్ని క‌త్తిరించ‌లేదు. అందుకే పెద్ద దుప్ప‌టి క‌ప్పుకున్న‌ట్లుగా క‌నిపిస్తోంది. మ‌రి ఆ గొర్రెకు 6 ఏండ్లు ఎందుకు ఉన్ని క‌ట్ చేయ‌లేదో తెలుసా..? ఓ ఫాం నుంచి త‌ప్పించుకుని పారిపోయిన గొర్రె..ప‌‌ర్వ‌త ప్రాంతాల్లో 6 సంవ‌త్స‌రాలు తిరిగింద‌ట‌.

గొర్రెకు ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు సుమారు 60 పౌండ్ల బ‌రువున్న ఉన్ని పెరిగింద‌ట‌. తోడేళ్లు గొర్రెను తినేందుకు ప్ర‌య‌త్నించ‌గా..ఆ గొర్రె దేహంపై వెంట్రుక‌లు ఎక్కువుండ‌టంతో వాటి బారి నుంచి సుర‌క్షితంగా బ‌య‌ట‌ప‌డింది. ఈ గొర్రె ఫొటో ఇపుడు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

This sheep escaped a farm and spent 6 years in the mountains, during which time he grew 60 pounds of wool.

It is said that Wolves tried to eat him, but their teeth could not penetrate the floof.



Amazing stuff. From SM. pic.twitter.com/AaIQSsMJim