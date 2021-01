చెన్నై: త‌మిళనాడు రాజ‌ధాని చెన్నైలో ఈ మ‌ధ్యాహ్నం భారీ వ‌ర్షం ప‌డింది. ఉన్న‌ట్టుండి న‌గ‌ర‌మంత‌టా ఒక్క‌సారిగా కారు మ‌బ్బులు క‌మ్ముకున్నాయి. ఆ త‌ర్వాత కాసేపటికే కుంభ వృష్టి కురిసంది. దీంతో చెన్నైలోని ప‌లు ప్రాంతాల్లో రోడ్ల‌న్నీ జ‌ల‌మ‌య‌మ‌య్యాయి. లోత‌ట్టు ప్రాంతాల్లో భారీగా వర‌ద‌నీరు నిలిచింది. చెన్నైలోని టీ-న‌గ‌ర్ ఏరియాలో వ‌ర‌ద‌ల‌కు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను మీరు ఈ కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.



#WATCH I Tamil Nadu: Severe water-logging in parts of Chennai following heavy rainfall in the area; visuals from T Nagar pic.twitter.com/xVCn8iFohO