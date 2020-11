పాట్నా : బీహార్‌లోని భ‌గ‌ల్‌పూర్ జిల్లాలో విషాదం నెల‌కొంది. 100 మంది రైతులు, కూలీల‌తో వెళ్తున్న ఓ ప‌డ‌వ గంగా న‌దిలో మునిగిపోయింది. టింటంగా దియార వ‌ద్ద ఈ ప్ర‌మాదం చోటు చేసుకుంది. సామ‌ర్థ్యానికి మించి ప‌డ‌వ‌లో కూలీల‌ను, రైతుల‌ను ఎక్కించ‌డ‌మే కాకుండా.. సైకిళ్లు, బైక్‌లతో న‌దిని దాటే క్ర‌మంలో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన‌ట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 10 మంది మృత‌దేహాల‌ను వెలికితీశారు. మ‌రో 15 మంది దాకా ఈత కొడుతూ ఒడ్డుకు చేరారు. గ‌ల్లంతైన వారి కోసం స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టారు. బాధిత కుటుంబాల స‌భ్యులు తీవ్ర ఆందోళ‌న‌కు గుర‌వుతున్నారు.



Bihar: Several people missing after a boat capsized in Naugachhia area of Bhagalpur earlier today. There were over 100 people on board the boat, rescue and search operation underway. pic.twitter.com/2pre5AtBwW