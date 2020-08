ల‌క్నో: అయోధ్య‌లో రామ మందిరం నిర్మాణం కోసం ఈ నెల 5న శంకుస్థాప‌న‌ కార్య‌క్ర‌మం జ‌రుగనున్న‌ది. ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ స‌హా వివిధ రంగాల‌కు చెందిన ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు హాజ‌రుకానున్నారు. ప్ర‌ధాని చేతుల మీదుగానే పునాది రాయి వేయ‌నున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో అయోధ్య‌తోపాటు ఆ న‌గ‌ర ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో భ‌ద్ర‌త క‌ట్టుదిట్టం చేశారు. ప్ర‌ధాని వ్య‌క్తిగ‌త భ‌ద్ర‌తా విభాగానికి చెందిన బ‌ల‌గాలు రంగంలోకి దిగి అయోధ్య‌లో ఏర్పాట్ల‌ను ప‌రిశీలిస్తున్నాయి.



కాగా, ప‌లువురు ప్ర‌ముఖుల రాక నేప‌థ్యంలో అధికారులు అయోధ్య న‌గ‌రాన్ని శోభాయ‌మానంగా తీర్చిదిద్దారు. రంగురంగుల దీప కాంతుల న‌డుమ అయోధ్య‌పురి ద‌గ‌ద‌గ మెరిసిపోతున్న‌ది. అయోధ్య‌లోని సుంద‌ర దృశ్యాలు చూప‌రుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి. ఆయోధ్య సుంద‌ర దృశ్యాల‌ను మీరు కూడా ఈ వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.



#WATCH Several parts of Ayodhya illuminated, ahead of foundation stone laying ceremony of Ram Temple.



Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of Ram Temple on 5th August. pic.twitter.com/G8eHNSj2NX