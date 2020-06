నీళ్లు లేక చేపలు విలవిల..

జైపూర్ ‌: చెరువులో నీళ్లు లేక చేపలు విలవిలలాడుతున్నాయి. ఈ ఘటన రాజస్థాన్‌ జోద్‌పూర్‌లోని సోయ్లా గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. వర్షాలు లేకపోవడంతో.. చెరువులో నీటిమట్టం తగ్గిపోయింది. చెరువు పూర్తిగా ఎండిపోయే స్థితికి రావడంతో చేపల జీవనానికి ఇబ్బంది ఏర్పడింది. కొన్ని చేపలు చనిపోయాయి.

ఈ విషయాన్ని గమనించిన గ్రామ ప్రజలు.. రూ. 300 చొప్పున జమ చేశారు. ఆ డబ్బుతో చెరువులోకి ట్యాంకర్‌ ద్వారా నీళ్లను వదిలారు. నీటిని చెరువులోకి వదలడంతో.. కొన్నాళ్లు చేపలు బతికే అవకాశం ఉంది. చేపల జీవనానికి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు గ్రామ ప్రజలు తెలిపారు.



Rajasthan: Several fish found dead in a pond in Soyla village, Jodhpur. Tehsildar says, "There's no rainfall so water level went down&fish died. We arranged water tanker after contributing Rs 300 each. Water is being transferred into the pond so that fish that are alive can live" pic.twitter.com/3nWyORLeP2