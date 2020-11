రూ.10 కోట్ల విలువైన కలప పట్టివేత

మణిపూర్‌ : మణిపూర్‌ రాష్ట్రంలో ఉక్రూల్‌ జిల్లాలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న రూ.10 కోట్ల విలువైన కలపను అస్సాం రైఫిల్స్‌ ఆదివారం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొందరు ట్రక్కుల్లో అక్రమంగా తరలిస్తున్న కలపను కోషు గ్రామం శివారులో గుర్తించి పట్టుకున్నారు. ఇంత మొత్తంలో కలపను ఎక్కడికి తరలిస్తున్నది తెలియ రాలేదు. సీజ్‌ చేసిన వాహనాలను, కలపను పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు డ్రైవర్లపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.



Manipur: Assam Rifles foiled an attempt to smuggle timber worth over Rs 10 crores in the Ukhrul District, on Nov 29. ​



Acting on a tip, an operation was launched which led to the interception of a column of trucks carrying the smuggled timber near Koshu village. pic.twitter.com/hALjsYtL8e