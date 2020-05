ఓ సముద్రంలో నుంచి పెద్ద సంఖ్య‌లో సీల్‌లు తీరానికి వ‌చ్చాయి. మ‌ళ్లీ అవ‌న్నీ తిరిగి సముద్రంలోకి ప‌రుగులు పెట్టాయి. అయితే అన్నీ ఎంచ‌క్కా నీటిలోకి పారిపోతుంటే ఓ సీల్ మాత్రం చాలా క‌ష్ట‌ప‌డుతూ ముందుకెళ్తుంది. ఇది గ‌మ‌నించిన అక్క‌డే ఉన్న ఓ వ్య‌క్తి సీల్ ను ప‌ట్టుకున్నాడు.

ఆ సీల్ త‌న ‌ప్రాణం పోయిన‌ట్లేననుకుందో ఏమో..మ‌నిషి చేతికి చిక్కాన‌నుకొని తెగ భ‌య‌ప‌డి పోయింది. స‌ద‌రు వ్య‌క్తి మాత్రం ఆ సీల్ కు చుట్టుకున్న వ‌ల‌ను క‌ట్ చేసి..దాన్ని సముద్రంలోకి వ‌దిలిపెట్టాడు. దీంతో సీల్ చెంగుచెంగున స‌ముద్రంలోకి ప‌రుగులు పెట్టింది. ఈ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

You have not lived your day if you haven’t done something good for someone,who can never repay you back.



