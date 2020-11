డెహ్రాడూన్: క‌రోనా వైర‌స్ కార‌ణంగా గ‌త కొన్ని నెల‌లుగా మూత‌ప‌డ్డ బ‌డులు ఇప్పుడిప్పుడే తెరుచుకుంటున్నాయి. ఒక్కో రాష్ట్రం మెల్ల‌మెల్ల‌గా పాఠ‌శాల‌ల‌ను ప్రారంభిస్తున్న‌ది. తాజాగా సోమ‌వారం ఉత్త‌రాఖండ్‌లో పాఠశాల‌లు ప్రారంభ‌మ‌య్యాయి. దాదాపు ఏడు నెల‌ల విరామం త‌ర్వాత పాఠ‌శాల‌లు ప్రారంభం కావ‌డంతో విద్యార్థులు సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. చాలా రోజుల త‌ర్వాత బ‌డికి రావ‌డం చాలా సంతోషంగా ఉంద‌ని, అయితే అదే స‌మ‌యంలో లోలోప‌ల క‌రోనా వైర‌స్ భ‌యం కూడా ఉన్న‌ద‌ని వారు చెబుతున్నారు.



ఏ మాత్రం అజాగ్ర‌త్త‌గా ఉన్నా క‌రోనా వైర‌స్ సోకే ప్ర‌మాదం ఉంది కాబ‌ట్టి తాము అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉంటామ‌ని విద్యార్థులు తెలిపారు. త‌ర‌చూ హ్యాండ్‌వాష్‌తో చేతుల‌ను శుభ్రం చేసుకుంటామ‌ని, శానిటైజ‌ర్ వాడటంతోపాటు ముఖానికి మాస్కులు ధ‌రిస్తామ‌ని చెప్పారు. కాగా ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో కూడా సోమ‌వారం నుంచి పాఠ‌శాల‌లు పునఃప్రారంభ‌మ‌య్యాయి. కొన్ని రాష్ట్రాలు ఈ నెల 16 నుంచి, మ‌రికొన్ని రాష్ట్రాలు డిసెంబర్ 1 నుంచి బ‌డుల‌ను ప్రారంభించేందుకు క‌స‌ర‌త్తు చేస్తున్నాయి. ‌ ‌

Uttarakhand: Schools reopen in Dehradun months after remaining shut due to #COVID19 pandemic.



A student says, "We're happy to be back at school but we're also afraid of the virus. We are trying our best to take all precautionary measures including the use of sanitizers & masks." pic.twitter.com/D5d5lZHmbs