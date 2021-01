ప‌ట్నా: బీహార్‌లో పాఠ‌శాల‌లు దాదాపు తొమ్మిది నెల‌ల సుదీర్ఘ విరామం త‌ర్వాత తిరిగి తెరుచుకున్నాయి. 9వ త‌ర‌గ‌తి నుంచి 12వ త‌ర‌గతి వ‌ర‌కు విద్యార్థుల‌కు ఇవాళ త‌ర‌గ‌తులు ప్రారంభ‌మ‌య్యాయి. క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి నేప‌థ్యంలో పాఠ‌శాలల్లో కొవిడ్ నిబంధ‌న‌లు తూచా త‌ప్ప‌కుండా పాటించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ముఖాల‌కు మాస్కులు ధ‌రించ‌డం, సామాజిక దూరం పాటించ‌డం త‌ప్ప‌నిస‌రి చేసిన‌ట్లు చెప్పారు.



కాగా, సరిగ్గా మూడు నెల‌లపాటు క్లాసులు జ‌రిగిన అనంత‌రం మార్చి 4వ తేదీ నుంచి 9వ త‌ర‌గ‌తి ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్లు బీహార్ విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్ల‌డించారు. అదేవిధంగా 11వ త‌ర‌గ‌తి విద్యార్థుల‌కు మే 11వ తేదీ నుంచి ఇంట‌ర్న‌ల్ అసెస్‌మెంట్ ప‌రీక్ష‌లు జరుగుతాయ‌ని తెలిపారు.

Patna: Schools in Bihar reopen for students of classes 9-12th, after more than 9 months due to outbreak of COVID19 pandemic



"All COVID19 protocols including wearing a mask and social distancing being followed at the school," says a teacher of Govt Girls' Hr. Sec School, Bankipur pic.twitter.com/1xH4PGYvFZ