తల్లిదండ్రులు కూతుళ్లకు సంస్కారం నేర్పించాలి : బీజేపీ ఎమ్మెల్యే

లక్నో : ఓ వైపు హత్రాస్‌ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతుండగా యూపీ ప్రభుత్వం దిద్దుబాటు చర్యలకు ఉపక్రమించింది. కేసు విచారణపై నిర్లక్ష్యం వహించిన నలుగురు పోలీస్‌ అధికారులను సస్పెండ్‌ చేయడంతో పాటు సీబీఐ విచారణకు సీఎం ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో అధికార బీజేపీ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే ఒకరు వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘రామరాజ్యంగా పిలువబడే ప్రభుత్వంలో రేప్‌ సంఘటనలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటూ’ ఓ విలేకరి ఎమ్మెల్యే సురేంద్రసింగ్‌ను ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగకుండా నిరోధించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని, అలాగే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు సంస్కారం, విలువలు నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ‘ప్రభుత్వం కత్తితో పట్టుకొని అడ్డుగా నిలబడినా ఇలాంటి ఘటనలు ఆగవు. అత్యాచారాలు కేవలం విలువల ద్వారానే ఆగిపోవచ్చు తప్ప.. శాంతిభద్రతల ద్వారా కాదు. పౌర సమాజంలో తగిన విధంగా ప్రవర్తించేలా విలువలను వారికి నేర్పించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే. రక్షణ కల్పించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత’ అన్నారు. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ బల్లియాలోని బైరియా నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సురేంద్ర సింగ్‌ గతంలోనూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహాత్మాగాంధీని కాల్చి చంపిన నాధూరాం గాడ్సే టెర్రరిస్టేమీ కాదన్నారు. అలాగే పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమత బెనర్జీ క్రూర మైన హృదయం గల వ్యక్తని వ్యాఖ్యానించారు.

#WATCH Incidents like these can be stopped with help of good values, na shashan se na talwar se. All parents should teach their daughters good values. It's only the combination of govt & good values that can make country beautiful: Surendra Singh, BJP MLA from Ballia. #Hathras pic.twitter.com/47AmnGByA3