చెన్నై: కరోనా ను నియంత్రించేందుకు వ్య‌క్తిగ‌త ప‌రిశుభ్ర‌త‌, సామాజిక దూరం పాటించాల్సిన ఆవ‌శ్య‌క‌త ఎంతో ఉంది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఓ శానిట‌రీ ఇన్ స్పెక్ట‌ర్ (పారిశుద్ధ్య విభాగం అధికారి) పాట‌లు పాడుతూ జ‌నాల‌కు క‌రోనాపై అవ‌గాహ‌న క‌ల్పిస్తున్నారు.

అవ‌ది మున్సిప‌ల్ కార్పొరేష‌న్ కు చెందిన ఎం అబ్దుల్ జాఫ‌ర్ స్వ‌యంగా పాట‌లు రాసి పాట ద్వారా జ‌నాల‌కు క‌రోనా నుంచి ఎలా జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవాలో సూచిస్తున్నారు. కోవిడ్‌-19పై పాట‌లు రాసి ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌గాహ‌న క‌ల్పిస్తున్నా. ప్ర‌జ‌ల నుంచి అద్బుత‌మైన స్పంద‌న వ‌స్తోంది.



#WATCH Chennai: M. Abdul Jaffar, a sanitary inspector with Avadi Municipal Corporation sings songs composed by him in public to raise awareness about #COVID19. #TamilNadu (30.04.20) pic.twitter.com/q7B3QgbYmw