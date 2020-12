తెరుచుకున్న శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం

కేరళ : మకరవిళక్కు పండుగ దృష్ట్యా శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం బుధవారం సాయంత్రం తెరుచుకుంది. రేపు ఉదయం నుంచి భక్తులను స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతించనున్నట్లు ట్రావెన్‌కోర్‌ దేవస్థానం బోర్డు తెలిపింది. పవిత్రమైన మకరవిళక్కు పండుగ జనవరి 14వ తేదీన వస్తుంది. అనంతరం ఈ మందిరం జనవరి 20వ తేదీన మూసివేయబడుతుంది. కొవిడ్‌-19 నిబంధనల కారణంగా మకరవిళక్కు సీజన్‌లో రోజుకు కేవలం 5 వేల మంది భక్తులను మాత్రమే ప్రార్థనలకు అనుమతించనున్నారు. దర్శనానికి 48 గంటలలోపు కొవిడ్‌-19 నెగెటివ్‌ సర్టిఫికెట్‌ తప్పనిసరి. నెగెటివ్‌ సర్టిఫికెట్‌ లేని భక్తులను బేస్‌ క్యాంప్‌ల నుండి ముందుకు కదలనీయరు. నీలక్కల్‌, పంపా నుండి ఆలయ సముదాయం వరకు వెళ్లడానికి అధికారులు అనుమతించరు.



#WATCH Kerala: Lord Ayyappa's Sabarimala temple re-opened today at Sannidhanam for Makaravilakku festival.



Devotees will be allowed Darshan inside the temple from tomorrow morning. pic.twitter.com/D4muOFcniB