G20 Summit | జీ20 సదస్సు కోసం ఢిల్లీ చేరుకున్న రష్యా విదేశాంగ మంత్రి

September 8, 2023 / 07:07 PM IST

న్యూఢిల్లీ: భారత్‌ అధ్యక్షతన శనివారం, ఆదివారం జరుగనున్న జీ20 సమ్మిట్‌ (G20 Summit ) శిఖరాగ్ర సదస్సు కోసం పలు దేశాల అధినేతలు ఢిల్లీ చేరుకుంటున్నారు. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ గైర్హాజరు నేపథ్యంలో ఆ దేశ విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ శుక్రవారం ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం దృష్ట్యా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తలెత్తిన మానవతా, ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొనేందుకు జీ20 దేశాలతో కలిసి పనిచేస్తున్నామని భారత్‌కు రాక ముందు సెర్గీ లావ్రోవ్ తెలిపారు. కాగా, ఇటీవల ప్రధాని మోదీకి ఫోన్‌ చేసిన రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌, జీ20 సదస్సుకు రాలేకపోతున్నట్లు తెలిపారు. అయితే పుతిన్‌ వర్చువల్‌గా కూడా సమ్మిట్‌లో పాల్గొనబోరని రష్యా మీడియా పేర్కొంది.

మరోవైపు, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ ఉక్రెయిన్‌లో యుద్ధ నేరాలకు పాల్పడినట్లు అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ఐసీసీ) ఆరోపించింది. ఈ నేపథ్యంలో పుతిన్‌ అరెస్ట్‌ కోసం వారెంట్ కూడా జారీ చేసింది. దీంతో అరెస్ట్‌ భయం వల్ల ఆయన విదేశాల్లో ప్రయాణించడం లేదన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లో ఇటీవల జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సుకు కూడా పుతిన్ వ్యక్తిగతంగా హాజరుకాలేదు. అయితే వర్చువల్‌గా పాల్గొని ప్రసంగించారు.

#WATCH | G 20 in India | Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrives in Delhi for the G 20 Summit. pic.twitter.com/LCH0DxgRfZ

— ANI (@ANI) September 8, 2023