ఈ పాము ఎన్ని పిల్లలు పెట్టిందో తెలుసా..!

చెన్నై: పాములు సాధార‌ణంగా గుడ్లు పెట్టి పిల్ల‌లు చేస్తాయి. కానీ ర‌క్త‌పెంజ‌ర మాత్రం నేరుగా పిల్ల‌ల‌ను కంటుంది. అయితే ఒక ఈత‌లో ప‌ది పిల్ల‌లో, ప‌దిహేను పిల్ల‌లో చేస్తుంది. కానీ త‌మిళ‌నాడు రాష్ట్రం కోయంబ‌త్తూరులోని వీవోసీ జంతు ప్ర‌ద‌ర్శ‌నశాల‌లో ఒక ర‌క్త‌పెంజ‌ర మాత్రం ఒకే ఈత‌లో ఏకంగా 33 పిల్ల‌లు పెట్టింది. ర‌క్త‌పెంజ‌ర ఒకే ఈత‌లో ఇన్ని పిల్ల‌లు చేయ‌డం అత్యంత అరుదు అని జూ అధికారులు చెప్పారు. ఈ పాము పిల్ల‌లు అన్నింటిని అనైక‌ట్టి అట‌వీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్ట‌నున్న‌ట్లు వారు తెలిపారు.



Tamil Nadu: Russell's Viper gives birth to 33 snakelets at VOC Park Zoo in Coimbatore. The snakelets will be let into Anaikatti forest. pic.twitter.com/DJ2Rx8yV4z