ప‌ట్నా: బీహార్ కాంగ్రెస్ లెజిస్లేచ‌ర్ పార్టీ (సీఎల్పీ) స‌మావేశంలో గంద‌ర‌గోళం చోటుచేసుకుంది. సీఎల్పీ నాయ‌కుడిని ఎన్నుకోవ‌డం కోసం ఈ మ‌ధ్యాహ్నం ప‌ట్నాలోని పార్టీ ప్ర‌ధాన కార్యాల‌యంలో ఈ స‌మావేశం జ‌రిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ప‌లువురు సీనియ‌ర్ నాయ‌కులు, ఛ‌త్తీస్‌గ‌ఢ్ ముఖ్య‌మంత్రి భూపేశ్ బ‌ఘేల్ స‌మ‌క్షంలో స‌మావేశం నిర్వ‌హించారు. పార్టీ కేంద్ర ప‌రిశీల‌కుడి హోదాలో బ‌ఘేల్ ఈ సమావేశానికి హాజ‌ర‌య్యారు.



కొత్త‌గా 19 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల్లో 17 మంది స‌మావేశానికి వ‌చ్చారు. మిగ‌తా ఇద్ద‌రు వ్య‌క్తిగ‌త కార‌ణాల‌తో స‌మావేశానికి రాలేద‌ని తెలిసింది. అయితే స‌మావేశం ప్రారంభం కాగానే బిక్ర‌మ్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి గెలిచిన సిద్ధార్థ్ సింగ్‌, మ‌హారాజ్‌గంజ్ నుంచి విజ‌యం సాధించిన విజ‌య్ శంక‌ర్ దూబే అనుచ‌రులు త‌మ నాయ‌కుడిని సీఎల్పీ నేత‌గా ఎన్నుకోవాలంటే త‌మ నాయ‌కుడిని ఎన్నుకోవాలంటూ పోటాపోటీ నిన‌దాలు చేశారు.

అపై ఒక‌రిని ఒక‌రు తోసుకున్నారు. అనుచిత ప‌దజాలంతో తిట్టుకున్నారు. దీంతో అప్ప‌టిదాకా స‌జావుగా సాగిన మీటింగ్‌లో ఒక్కసారిగా గంద‌ర‌గోళం చెల‌రేగింది. చివ‌రికి ప‌రిస్థితి అద‌పు త‌ప్ప‌డంతో సీనియ‌ర్ నేత‌లు క‌లుగ‌జేసుకుని ఇరువ‌ర్గాల వారిని శాంతింపజేశారు. చివ‌రికి సీఎల్పీ నాయ‌కుడిని ఎన్నుకోకుండానే స‌మావేశాన్ని ముగించారు.

#WATCH | Bihar: A ruckus erupted at Congress office in Patna during Congress Legislative Party meeting (CLP) today; Chhattisgarh CM & party leader Bhupesh Baghel was also present. pic.twitter.com/B2DQBHkezC