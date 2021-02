ముంబై: మ‌హారాష్ట్ర రాజ‌ధాని ముంబైలోని విరార్ రైల్వే స్టేష‌న్‌లో ఓ వ్య‌క్తి ఆత్మ‌హ‌త్యాయ‌త్నం చేశాడు. ఓ ఖాళీ బ‌స్తా రైలు ప‌ట్టాల‌పై ప‌రుచుకుని రైలుకు అడ్డంగా ప‌డుకున్నాడు. అయితే రైలు అత‌డిని స‌మీపించే లోపు అప్ర‌మ‌త్త‌మైన రైల్వే పోలీసులు.. ప‌రుగున అత‌ని ద‌గ్గ‌ర‌కు వెళ్లి ప‌ట్టాల‌పై నుంచి ప‌క్క‌కు లాగేశారు. అత‌డిని లాగేసిన కొద్ది క్ష‌ణాల్లోనే రైలు ఆ ట్రాక్ పైనుంచి వెళ్లిపోవ‌డంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ఘ‌ట‌న సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో వీక్షించ‌వ‌చ్చు.



#WATCH: RPF personnel averted a suicide attempt when they dragged a man out of railway tracks where he was lying down as a train was approaching him, at Virar railway station in Mumbai. The man was allegedly disturbed by the demise of his mother. (24.02)



(Souce: Indian Railways) pic.twitter.com/gbp5cn5WXw