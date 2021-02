రోహ‌త‌క్ : చాక‌చ‌క్యంగా వ్య‌వ‌హరించ‌కుంటే ఆమె ప్రాణాలు పోయేవి. కానీ ఆమె త‌న బుర్ర‌కు ప‌ద‌నుపెట్టి ప్రాణాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డింది. హ‌ర్యానాలోని రోహ‌త‌క్‌లో ఓ గూడ్స్ రైలు గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ కోసం ప‌ట్టాల‌పై నిలిచింది. ఈ క్ర‌మంలో అక్క‌డున్న పాద‌చారులు రైలు కింది నుంచి అటు ఇటు దాటుతున్నారు. ఓ మ‌హిళ కూడా రైలు కింద నుంచి దాటుతున్న క్ర‌మంలో రైలుకు సిగ్న‌ల్ ల‌భించ‌డంతో అది క‌దిలింది. దీంతో అప్ర‌మ‌త్త‌మైన స‌ద‌రు మ‌హిళ‌.. తెలివిగా రైలు ప‌ట్టాల మ‌ధ్య‌లో ప‌డుకుంది. చాక‌చ‌క్యంగా వ్య‌వ‌హ‌రించి త‌న ప్రాణాల‌ను కాపాడుకుంది. ఈ దృశ్యాన్ని అక్క‌డున్న ఓ వ్య‌క్తి త‌న మొబైల్‌లో చిత్రీక‌రించి వైర‌ల్ చేశాడు. తెలివిగా ప్రాణాలు కాపాడుకున్న ఆ మ‌హిళ‌పై నెటిజ‌న్లు ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు.



#WATCH | A woman saved her life by lying down on a railway track in Haryana's Rohtak after she got trapped beneath a moving train. The train was earlier on standby, awaiting a signal. She allegedly tried to cross it by going under when the train began to move suddenly (17.02) pic.twitter.com/kkuY1jtihm