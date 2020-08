చెన్నై : చిరున‌వ్వుతో కూడిన ఓ ప‌ల‌క‌రింపు మ‌న‌సుకి హాయిని చేకూరుస్తుంది. తెలియ‌ని త‌నాన్ని దూరం చేస్తుంది. కొత్త ప్ర‌దేశంలో బెరుకును పోగుడుతుంది. ఈజీ మూవింగ్‌కు ఉప‌క‌రిస్తుంది. పేరొందిన ఏ వ‌స్ర్త దుకాణంలోకి వెళ్లినా నీట్‌గా త‌యారైన అమ్మాయిలు ప్ర‌వేశ‌మార్గాల వ‌ద్ద‌ వినియోగ‌దారుల‌ను చిరున‌వ్వుతో ప‌ల‌కిస్తూ లోప‌లికి ఆహ్వానిస్తుంటారు. ఇది ఒక ప్ర‌మాణంగా దుకాణ‌దారులు పాటిస్తుంటారు. త‌మిళ‌నాడులోని తిరుచార‌ప‌ల్లిలో గ‌ల ఓ వ‌స్ర్త దుకాణంలో సైతం చీర‌లో ఉన్న‌ ఓ యువ‌తి క‌స్ట‌మ‌ర్ల‌ను ప‌ల‌క‌రిస్తుంది. కానీ ఆమె అమ్మాయి కాదు. మాన‌వ‌రూప రోబోట్‌. ‘జ‌ఫిరా’ అని పిలువబడే రోబోట్.



ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంట‌లిజెన్స్‌తో ప‌నిచేసే ఈ రోబోట్ దుకాణంలోకి ప్రవేశించే కస్టమర్ల సంఖ్యను ట్రాక్ చేస్తుంది. వారు సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తున్న‌ది, మాస్కులు ధరించేలా పర్యవేక్షిస్తుంది. వారి ఉష్ణోగ్రతలను తనిఖీ చేస్తుంది. శానిటైజర్లను కూడా పంపిణీ చేస్తుంది. క‌రోనా వైర‌స్ వ్యాప్తి నిరోధానికి అనుస‌రించాల్సిన అన్ని చ‌ర్య‌ల‌ను పాటించేలా చూస్తుంది. రోజువారీగా స్టోర్‌లోకి ప్ర‌వేశించిన వారి సంఖ్య‌ను య‌జ‌మానికి మెయిల్ చేస్తుంది. వాయిస్-యాక్టివేటెడ్ రోబోట్ అయిన జ‌ఫిరాకు వివిధ దుస్తువుల‌ను ధ‌రింప‌జేయ‌వ‌చ్చు. తిరుచురాప‌ల్లిలోని అన్ని బట్టల దుకాణాలలో వీటిని ఉపయోగిస్తున్న‌ట్లు జ‌ఫీ రోబోట్స్ సీఈవో అశిక్ రెహ్మాన్ తెలిపారు. త‌మిళ‌నాడు, కేర‌ళ‌లోని ప‌లు స్టోర్ల నుంచి పెద్ద సంఖ్య‌లో తాము ఆర్డ‌ర్లు అందుకున్న‌ట్లు పేర్కొన్నారు.

