రోబో మందులు, ఆహారం ఇస్తోంది..వీడియో

బెంగ‌ళూరు: క‌రోనాను నియంత్రించాలంటే సామాజిక దూరం పాటించ‌డం త‌ప్ప‌నిస‌రి. అయితే డాక్ట‌ర్లు మాత్రం క‌రోనా రోగుల‌ను ప్ర‌తీ రోజు ప‌ర్య‌వేక్షించాల్సి వ‌స్తుంది. రోగులకు కావాల్సిన మందులు, ఆహారం ఇవ్వాలంటే వారి దగ్గ‌రకు వెళ్లాలి. ఈ ప‌నుల నుంచి మెడిక‌ల్ స్టాఫ్‌కు కొంత విముక్తి క‌ల్పించేందుకు రోబోను రంగంలోకి దించారు.

బెంగ‌ళూరులోని విక్టోరియా ఆస్ప‌త్రిలో రోబో సాయంతో మందులు, ఆహారాన్ని రోగుల‌కు అందిస్తున్నారు వైద్యులు. ఆస్ప‌త్రి సిబ్బందికి క‌రోనా బారి నుంచి దూరంగా ఉండేందుకు సామాజిక దూరం ఉండేలా ఈ రోబో ఉప‌యోగ‌ప‌డుతుంది.

#WATCH Karnataka: Bengaluru's Victoria hospital has deployed robot to serve food and medicine to #Coronavirus patients, as a precautionary measure to mitigate the risk of infection to the hospital staff. pic.twitter.com/sQeT4wF0xq