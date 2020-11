ప‌ట్నా: ఆర్జేడీ అగ్ర నాయ‌కుడు, ఆ పార్టీ అధినేత లాలూ ప్ర‌సాద్ యాద‌వ్ చిన్న కుమారుడు తేజ‌స్వియాద‌వ్ త‌న పుట్టినరోజు వేడుక‌ల‌ను కుటుంబ‌స‌భ్యుల మధ్య ఘ‌నంగా జ‌రుపుకున్నారు. తేజ‌స్వి సోద‌రుడు తేజ్‌ప్ర‌తాప్ యాద‌వ్‌, త‌ల్లి ర‌బ్రీదేవి, అక్కాచెల్లెల్లు, బావ‌లు, వారి పిల్ల‌లతోపాటు ఇత‌ర కుటుంబ‌స‌భ్యులంతా ఈ వేడుక‌ల్లో పాల్గొన్నారు. పుట్టిన‌రోజు వేడుక కోసం ఇంటిని రంగురంగుల దీపాలు, పూల‌తో క‌లర్‌ఫుల్‌గా అలంక‌రించారు. తేజ‌స్వియాద‌వ్ కేక్ క‌ట్‌చేసి ముందుగా త‌న త‌ల్లి ర‌బ్రీదేవికి తినిపించగా.. అనంత‌రం ర‌బ్రీదేవి తేజ‌స్వికి కేక్ తినిపించింది. ఆ త‌ర్వాత కుటుంబ‌స‌భ్యులంతా వ‌రుస‌బెట్టి తేజ‌స్వికి కేక్ తినిపిస్తూ జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్షులు తెలియ‌జేశారు.



Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav celebrated his birthday with his family pic.twitter.com/nb84nT2C85