న్యూఢిల్లీ: ప్ర‌స్తుతం మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ ట్విట‌ర్‌లో చినిగిన జీన్స్ ట్రెండ్ అవుతోంది. మ‌హిళ‌లంతా చినిగిన జీన్స్ వేసుకొని ఫొటోలు దిగి ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఉత్త‌రాఖండ్ సీఎం తీర‌థ్ సింగ్ రావ‌త్ చేసిన వ్యాఖ్య‌ల‌కు నిర‌స‌న‌గా వీళ్లు ఇలా rippedjeans హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఆడ‌వాళ్లు చినిగిన జీన్స్ వేసుకోవ‌డం మ‌న సంస్కృతిని దెబ్బ‌తీయ‌డమే అవుతుంద‌ని తీర‌థ్‌సింగ్ అన్నారు. ఓ ఎన్జీవో న‌డిపే మ‌హిళ ఇద్ద‌రు పిల్ల‌ల‌తో చినిగిన జీన్స్ వేసుకొని విమానం ఎక్కింద‌ని, వీళ్లు స‌మాజానికి ఏం సందేశం ఇవ్వాల‌నుకుంటున్నార‌ని ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు. అయితే ఆయ‌న చేసిన ఈ వ్యాఖ్య‌లు దుమారం రేపాయి. ముఖ్యంగా సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా తీర‌థ్‌పై విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అప్ప‌టి నుంచీ మోకాళ్లు క‌నిపించేలా చినిగిన జీన్స్ వేసుకొని ఫొటోల‌కు పోజులిస్తున్నారు.



Wearing “#rippedjeans” destroys our culture, it seems. It leads to substance abuse. And a societal breakdown. Women should strictly avoid this sacrilege against our pristine customs, says Uttarakhand CM.



Dear BJP, this is your CM Tirath Singh Rawat: Do you endorse this? pic.twitter.com/9pGQdkxZKp