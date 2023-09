Watch: అడవికి రాజు ఎవరు?.. సింహాలా లేక ఖడ్గమృగాలా?

September 7, 2023 / 09:01 PM IST

న్యూఢిల్లీ: సాధారణంగా సింహాలు, పులులు అడవిలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయి. ఇతర జంతువులను వేటాడతాయి. అయితే సింహాలు లేదా పులులు ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం చెలాయించలేవు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇతర జంతువులను చూసి తోకముడుస్తాయి. వాటి జోలికి పోకుండా పక్కకు వెళ్తాయి. అలాంటి ఒక వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఇందులో రెండు ఖడ్గమృగాలు నడుచుకుంటూ వస్తాయి. ఆ దారిలో నిద్రపోతున్న రెండు సింహాలు వెంటనే పైకి లేస్తాయి. ఖడ్గమృగాలపై దాడి చేయకుండా ఒక వైపునకు వెళ్లిపోతాయి. అలాగే మరో క్లిప్‌లో ఒక ఏనుగు నడిచి వస్తుంది. ఆ దారిలో కూర్చొన్న పులి కూడా వెంటనే పైకి లేచి పక్కకు వెళ్లిపోతుంది.

కాగా, ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారి సుశాంతా నందా ఈ వీడియో క్లిప్స్‌ను ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ‘పులి లేదా సింహాలు అడవికి రాజులు కావు. నిర్దిష్టమైన పరిస్థితులను బట్టి ఇది ఉంటుంది’ అని పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో క్లిప్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో అడవికి రాజు ఎవరన్నదానిపై చర్చకు దారి తీసింది. సింహాలు ఖడ్గమృగాలకు భయపడతాయని కొందరు వాదించారు. అయితే అడవిలోని బలమైన జంతువులు ఒకదానికొకటి గౌరవించుకుంటాయని, అనవసరమైన వివాదాలలో తలదూర్చడం కంటే శాంతిని కాపాడుకోవడానికి ఇష్టపడతాయని మరి కొందరు పేర్కొన్నారు.

Neither the Tiger,

Nor the lions are king of the jungle…

It’s all situation specific. https://t.co/hsOsONY1PS pic.twitter.com/0ocoQuvil2

— Susanta Nanda (@susantananda3) September 6, 2023