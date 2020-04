రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు తగ్గించం: కేంద్రం

న్యూఢిల్లీ: కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వోద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును తగ్గిస్తారంటూ సోషల్‌మీడియాలో వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ప్రెస్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ బ్యూరో ట్విట్టర్‌ వేదికగా సోమవారం ఒక ప్రకటన చేసింది.



Claim: A web news portal claims Centre is likely to reduce retirement age of Central Government employees to 50 In #Coronavirus Crisis#PIBFactCheck: The claim made within the report is false. Centre is neither planning nor discussing any such move#COVID19 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/d9jaWnUwxs