చెన్నై : అమెరికా అధ్య‌క్ష ఎన్నిక‌ల‌పై ప్ర‌పంచ‌మంతా ఉత్కంఠ నెల‌కొంది. త‌మిళ‌నాడు ప్ర‌జ‌లు మాత్రం మ‌రింత టెన్ష‌న్‌కు గుర‌వుతున్నారు. అమెరికాలో పోలింగ్ ప్ర‌క్రియ ప్రారంభ‌మైన‌ప్ప‌టి నుంచి త‌మిళ ప్ర‌జ‌లంద‌రూ టీవీల‌కు అతుక్కుపోయారు. ఎందుకంటే డెమెక్ర‌టిక్ పార్టీ త‌ర‌పున పోటీ చేస్తున్న క‌మ‌లా హ్యారిస్‌ది త‌మిళ‌నాడు కాబ‌ట్టి. ఆమె గెలుస్తుందా? లేదా? అనే విష‌యంపై త‌మిళ ప్ర‌జ‌లంద‌రూ ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. త‌మిళ‌నాడు వ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాల‌యాల్లో ఆమె గెలుపు కోసం ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు చేస్తున్నారు.

క‌మ‌లా హ్యారిస్ సొంత గ్రామం తుల‌సేంద్ర‌పురంలో ప్ర‌జ‌లు టీవీల ముందు కూర్చొని పోలింగ్ ప్ర‌క్రియ‌ను ప‌రిశీలిస్తున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఓ యువ‌తి మాట్లాడుతూ.. క‌మ‌లా త‌మ‌కు ఆద‌ర్శమ‌ని చెప్పారు. నేటి త‌రం యువ‌త ఆమె గెలుపును గుర్తిస్తుంద‌ని పేర్కొన్నారు.

ప్ర‌స్తుతం పోలింగ్ స‌ర‌ళిని చూస్తే.. డెమోక్రాట్లు దూసుకుపోతున్నారు. డెమెక్ర‌టిక్ అభ్య‌ర్థి జో బైడెన్ ముందంజ‌లో ఉన్నారు. ఓట్లు, సీట్ల‌లోనూ బైడెన్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. బైడెన్‌కు 223, ట్రంప్‌కు 145 ఎల‌క్టోర‌ల్ ఓట్లు పోల‌య్యాయి. మూడు, నాలుగు రాష్ర్టాల్లో పోలింగ్ కొన‌సాగుతుంది. మొత్తానికి డెమెక్ర‌టిక్ పార్టీ గెలిస్తే.. క‌మ‌లా హ్యారిస్ ఉపాధ్యాక్షురాలిగా ఎన్నిక కానున్నారు.

Tamil Nadu: Residents of Thulasendrapuram, the native place of Kamala Harris, running mate of US Pres candidate Joe Biden, hope for her victory



"She's a big inspiration. The younger generation understands the significance of her win in the world's biggest economy," says a native pic.twitter.com/GELMYh6fQ9