న్యూఢిల్లీ: ‌భార‌తీయ రైల్వేలోని వివిధ విభాగాల్లో 5285 పోస్టుల భ‌ర్తీ అంటూ ఓ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ విడుద‌ల చేసిన నోటిఫికేష‌న్ న‌కిలీద‌ని రైల్వేశాఖ ప్ర‌క‌టించింది. ఇలాంటి త‌ప్పుడు వార్త‌ల‌ను అభ్య‌ర్థులు న‌మ్మ‌కూడ‌ద‌ని సూచించింది.



రైల్వేలో ఐదు వేల‌కుపైగా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయ‌ని, ఆన్‌లైన్ ద‌ర‌ఖాస్తు చేసుకోవాల‌ని అవెస్ట్ర‌న్ ఇన్ఫోటెక్ అనే సంస్థ నోటిఫికేష‌న్‌ను ప్ర‌చురించింది. దీనిపై స్పందించిన రైల్వే శాఖ‌, అది అబ‌ద్ద‌మ‌ని, త‌మ విభాగాల్లో ఉద్యోగాల‌ భ‌ర్తీకి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రైవేట్ కంపెనీకి బాధ్య‌త‌లు అప్పగించ‌లేద‌ని తెలిపింది. ఏదైనా నోటిఫికేష‌న్ విడుద‌ల చేస్తే తాము బ‌హిరంగంగా ప్ర‌క‌టిస్తామ‌ని, విస్తృత ప్ర‌చారం ‌చేస్తామ‌ని, ప్ర‌ముఖ జాతీయ, ప్రాంతీయ దిన‌ప‌త్రిక‌ల్లో ప్ర‌క‌ట‌నలు ఇస్తామ‌ని వెల్ల‌డించింది. ఈ మేర‌కు నిన్న రాత్రి ట్వీట్ చేసింది.

నోటిఫికేష‌న్ల‌కు సంబంధించిన వివ‌రాల‌కోసం ఎల్ల‌ప్పుడు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోనే చూడాల‌ని, ప్రైవేట్ సైట్ల‌లో వ‌చ్చే స‌మాచారాన్ని న‌మ్మ‌కూడ‌ద‌ని తెలిపింది. తాము ఎల్ల‌ప్పుడు కేంద్రీకృత ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ నోటిఫికేష‌న్ల‌ను విడుద‌ల చేస్త‌మాని, అవి రైల్వే అధికారిక వెబ్‌సైట్ల‌యిన ఆర్ఆర్‌బీ లేదా ఆర్ఆర్సీల‌లో ప్ర‌చురిత‌మ‌వుతాయ‌ని తెలిపింది. ఇలాంటి న‌కిలీ నోటిఫికేష‌న్ల ప‌ట్ల అభ్య‌ర్థులు ఎల్ల‌ప్పుడు అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని సూచించింది.

Clarification about an advertisement by a private agency in a newspaper regarding alleged recruitment in eight categories of posts on Indian Railways.



