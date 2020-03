న్యూఢ్లిలీ : రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(ఆర్‌బీఐ) గవర్నర్‌ శక్తికాంతదాస్‌ ఈ ఉదయం 10 గంటలకు మీడియాతో మాట్లాడనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మీడియా ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి ఆర్‌బీఐ గవర్నర్‌ ప్రసంగించనున్నారు. కరోనా వైరస్‌ మహమ్మారి నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ విధించిన నేపథ్యంలో ఆర్థిక అనిశ్చితి పరిస్థితి నెలకొనే అవకాశం ఉంది. ఉపశమన చర్యల్లో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిన్న రూ.1.75 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొనేందుకు పేదలు, వలస కార్మికులకు ఈ ప్యాకేజీ కాస్తైనా ఊరట కలిగిస్తుందని కేంద్రం పేర్కొంది.



Watch out for RBI Governor @DasShaktikanta address to the media live at 10:00 am today (March 27, 2020) #rbitoday #rbigovernor



YouTube: https://t.co/tUkqOXKusy

Twitter: @RBI

@RBIsayshttps://t.co/X2ON7F8SCw