ఇంట‌ర్‌నెట్ ఎప్పుడూ అరుదుగా క‌నిపించే దృశ్యాల‌తో నెటిజ‌న్ల‌ను ఆనంద‌ప‌రుస్తుంది. అలాంటి ఒక క్లిప్‌ను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుధా రామెన్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. అంతుచిక్క‌ని నీల‌గిరి మార్టెన్‌ను ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇది అంత‌రించిపోతున్న జంతువు. ద‌క్షిణ భార‌త‌దేశంలో ల‌భించే ఏకైక మార్టెన్ జాతి.

59 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో ప‌చ్చ‌ద‌నం మ‌ధ్య మార్టెన్ కూర్చొని ఆస్వాదిస్తున్న‌ది. దీన్ని చూడ‌గానే న‌ల్ల ఫాంథ‌ర్‌లా క‌నిపిస్తుంది. నిదానంగా బాగా గ‌మ‌నిస్తే మార్టెన్ ప‌సుపు మెడ‌ను చూడ‌వ‌చ్చు. ఇది నీల‌గిరి కొండ‌ల్లోనే క‌నిపిస్తుంది. ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ యూనియ‌న్ ఫ‌ర్ క‌న్జ‌ర్వేష‌న్ ఆఫ్ నేచ‌ర్ జాబితాలో మార్టెన్‌ను హాని క‌లిగించే జంతువుగా చేర్చారు. ఈ వీడియో చూసిన త‌ర్వాత నెటిజ‌న్లు ఆశ్చర్యానికి గుర‌వుతున్నారు.

This not a black Panther which might excite you. This is Nilgiri marten, an arboreal endemic and endangered animal to smaller pockets of Western Ghats. This is the only Marten species available in South India. pic.twitter.com/iGNKi29tqD