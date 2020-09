హైద‌రాబాద్‌: ఇండియ‌న్ ఇన్స్‌టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫ‌ర్మేష‌న్ టెక్నాల‌జీ చ‌ట్టాల స‌వ‌ర‌ణ బిల్లుకు ఇవాళ రాజ్య‌స‌భ‌లో ఆమోదం ద‌క్కింది. ఈ బిల్లు కింద దేశంలో ప‌బ్లిక్ ప్రైవేటు భాగ‌స్వామ్యంతో కొత్త‌గా అయిదు ఐఐఐటీల‌ను స్థాపించారు. సూర‌త్‌, భోపాల్‌, భ‌గ‌ల్‌పూర్‌, అగ‌ర్త‌లా, రాయ్‌చూర్‌ల‌లో ఆ విద్యాసంస్థ‌ల‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బిల్లుపై వివిధ స‌భ్యులు మాట్లాడారు. కోవిడ్ కాలం ముగిసిన త‌ర్వాత ఇన్‌ఫ‌ర్మేష‌న్ టెక్నాల‌జీకి ప్రాధాన్య‌త పెరుగుతుంద‌ని బీజేపీ ఎంపీ కామ్య‌ఖా ప్ర‌సాద్ తెలిపారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఈ బిల్లు వ‌ల్ల విద్యా, ఉద్యోగ ఉపాధి పెరుగుతుంద‌న్నారు. అన్నాడీఎంకే ఎంపీ విజ‌య్‌కుమార్ బిల్లుకు మ‌ద్ద‌తు ఇచ్చారు. బిల్లుతో ఐఐఐటీల గ్లోబ‌ల్ ర్యాంకింగ్స్ పెర‌గ‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు.

డిగ్రీల‌ను అంద‌జేసే అధికారాల‌ను ఐఐఐటీల‌కు ఇవ్వ‌డం హ‌ర్ష‌ణీయ‌మ‌ని బీజేడీ ఎంపీ స‌స్‌మిత్ పాత్ర తెలిపారు. కోవిడ్‌19పై ప‌రిశోధ‌న కోసం భువ‌నేశ్వ‌ర్‌లో ఐఐఐటీ ఏర్పాటు చేయాల‌ని సూచించారు. వైఎస్ఆర్‌సీపీ ఎంపీ విజ‌య్‌సాయి రెడ్డి మాట్లాడుతూ బిల్లుకు మ‌ద్ద‌తు ఇస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఇత‌ర విద్యా సంస్థ‌ల‌కు జాతీయ ప్రాముఖ్య‌త క‌ల్పించే విధంగా ప్ర‌భుత్వం కృషి చేయాల‌ని కోరారు. ఐఐఐటీల్లో కోర్సుల‌ను స్థిరీక‌రించాల‌ని, అవి ఐఐటీల‌తో స‌మానంగా మార‌నున్న‌ట్లు ఆయ‌న చెప్పారు. భార‌తీయ విద్యా సంస్థ‌ల‌ను ప్ర‌పంచ స్థాయికి తీసుకువెళ్లేందుకు ప్ర‌భుత్వం ప్ర‌య‌త్నిస్తున్న‌ద‌ని విద్యాశాఖ మంత్రి తెలిపారు.

IIIT Laws (Amendment) Bill, 2020 will entitle the institutions to use the nomenclature of Bachelor of Technology (https://t.co/vvRKxDor0g) or Master of Technology (https://t.co/1OEPQ9ufKp) or PhD degree as issued by a University or Institution of National Importance. #IIITBill