ఎంపీ దీపిందర్‌ హుడాకు కరోనా పాజిటివ్‌

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత, రాజ్యసభ ఎంపీ దీపిందర్‌ సింగ్‌ హుడా కరోనా బారినపడ్డారు. కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షల్లో ఆయనకు పాజిటివ్‌గా తేలింది. హుడాకు కరోనా వైరస్‌ సోకడంపై రాజస్థాన్‌ ముఖ్యమంత్రి అశోక్‌ గెహ్లాట్‌ ట్విటర్లో స్పందించారు. 'రాజ్యసభ ఎంపీ దీపిందర్‌ సింగ్‌కు కరోనా సోకినట్లు తెలిసింది. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని' సీఎం ఆకాంక్షించారు. దీపిందర్ హుడా హరియాణా మాజీ సీఎం భూపిందర్ సింగ్ హుడా కుమారుడు.

I have come to know, Rajya Sabha MP @DeependerSHooda ji has tested positive for #Covid19. I wish him a speedy recovery.