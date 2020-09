న్యూఢిల్లీ : బ్రహ్మోస్‌ సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణిని విజయవంతంగా పరీక్షించినందుకు రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ బుధవారం రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీఓ)ను అభినందించారు. ఈ విజయం భారత్‌కు పెద్ద ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుందని, అలాగే ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌కు పెద్ద ఊపునిస్తుందని ట్వీట్‌ చేశారు. 400 కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాన్ని ఛేదించగల సామర్థ్యం ఈ మిసైల్‌కు ఉంది. ఒడిశాలోని బాలాసోర్‌లోని ఐటీఆర్‌ వద్ద భూమిపై నుంచి క్షిపణిని ప్రయోగించారు. డీఆర్డీఓ పీజే-10 ప్రాజెక్టు క్రింద ఈ పరీక్షను నిర్వహించారు. దేశీయ బూస్టర్‌తో నిర్వహించారు. లక్ష్య పరిధిని పెంచి అభివృద్ధిపరచిన ఈ మిసైల్‌ను ప్రయోగించడం ఇది రెండోసారి. దీనికి దేశీయంగా అభివృద్ధిపరిచిన ఎయిర్‌ఫ్రేమ్ బూస్టర్ ఉపయోగించారు.

బ్రహ్మోస్ అనేది సూపర్‌సోనిక్ క్రూయిజ్ మిసైల్. దీన్ని జలాంతర్గాములు, నౌకలు, యుద్ధ విమానాల నుంచి, భూమిపై నుంచి ప్రయోగించవచ్చు. రష్యాలోని ఓ సంస్థతో కలిసి డీఆర్డీఓ అభివద్ధి చేసింది. ఇప్పటికే భారత సైన్యం, నేవీ, వైమానిక దళంలో సేవలందిస్తున్న బ్రహ్మోస్‌ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన సూపర్‌ సోనిక్‌ క్రూయిజ్‌ క్షిపణిగా పరిగణించబడుతోంది. మొదట 290 కిలోమీటర్లు ఉండగా.. ప్రస్తుతం 400 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌కు అభివృద్ధి చేశారు. క్షిపణిని భూమి, సముద్రం, ఎయిర్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల నుంచి ప్రయోగించవచ్చని డీఆర్డీఓ అధికారులు తెలిపారు.

Congratulations to Team @DRDO_India and @BrahMosMissile for the successful flight testing of #BRAHMOS Supersonic Cruise Missile with Indigenous Booster and Air Frame for designated range.



This achievement will give a big boost to India’s #AtmaNirbharBharat Pledge. pic.twitter.com/39YuAcemed