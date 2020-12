అన్నిస్థానాల్లో పోటీ చేస్తాం : తమిళరువి మణియన్‌

చెన్నై : రానున్న తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో రజనీకాంత్‌ ఏర్పాటు చేయబోయే పార్టీ అన్నిస్థానాల్లోనూ పోటీ చేస్తుందని రజనీకాంత్‌ రాజకీయ సలహాదారు తమిళరువి మణియన్‌ తెలిపారు. ఎవరినీ విమర్శించడం తమ పార్టీ సిద్ధాంతం కాదని, రాష్ట్రంలో ఆధ్యాత్మిక రాజకీయాల చేయడమే లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. శనివారం చెన్నైలో మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం తమిళనాడులో రాజకీయ శూన్యత ఉందని, దానిని రజనీకాంత్‌ ఏర్పాటు చేయబోయే పార్టీ భర్తీ చేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

గురువారం తాను రాజకీయ పార్టీ పెట్టబోతున్నట్లు సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నిర్ణయాన్ని అధికార ప్రభుత్వం ఏఐఏడీఎంకే స్వాగతించగా.. కాంగ్రెస్‌ మాత్రం పెదవి విరించింది. రానున్న శాసనసభ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి మేలు చేసేందుకు రజనీకాంత్‌ కొత్త పార్టీ పెడుతున్నారంటూ ఆ పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌-మే నెలల్లో తమిళనాడులోని 234 శాసనసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి.



