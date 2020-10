భుశ‌నేశ్వ‌ర్‌: ఒడిశా రాజ‌ధాని న‌గ‌ర‌మైన భువ‌నేశ్వ‌ర్‌లో ఆదివారం ఉద‌యం కుండ‌పోత వ‌ర్షం కురిసింది. ఒక్క‌సారిగా కురిసిన వ‌ర్షం ధాటికి న‌గ‌రం త‌డిసి ముద్ద‌య్యింది. రోడ్ల‌పైన వ‌ర‌ద నీరు పొంగిపొర్లింది. లోత‌ట్టు ప్రాంతాలు జ‌ల‌మ‌యం అయ్యాయి. బ‌ల‌మైన ఈదురు గాలులు వీయ‌డంతో ప‌లుచోట్ల చెట్ల కొమ్మ‌లు విరిగిప‌డ్డాయి. కాగా, భువ‌నేశ్వ‌ర్‌లో మ‌రో ఐదు రోజుల‌పాటు సాధార‌ణ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉన్న‌ద‌ని భార‌త వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం తెలిపింది.



Odisha: Rain lashes parts of Bhubaneswar



India Meteorological Department (IMD) predicts light rainfall in the district for the next 5 days. pic.twitter.com/23aGXr8Icw