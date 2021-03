అదానీ సంపద ఎగబాకడంపై రాహుల్‌ గాంధీ చురకలు!

న్యూఢిల్లీ : కొవిడ్‌-19 మహమ్మారితో ఎదురైన ఆర్థిక విధ్వంసం అందరినీ చితికిపోయేలా చేస్తే ఈ ఏడాది పారిశ్రామికవేత్త గౌతం అదానీ సంపద 50 శాతం ఎలా ఎగబాకిందని కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ ప్రశ్నించారు. అదానీ సంపద పెంపునకు సంబంధించిన వార్తాంశాన్ని ట్యాగ్‌ చేస్తూ రాహుల్‌ ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేశారు. ‘2020లో మీ సంపద ఎంత పెరిగింది..? జీరో..మీరు బతకడానికి నానా ఇబ్బందులు పడితే ఆయన (అదానీ) రూ 12 లక్షల కోట్లు ఆర్జించాడు..ఆయన సంపద యాభై శాతం పెరిగింది..ఇలా ఎందుకు జరిగిందో మీరు చెప్పగలరా’ అని రాహుల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

2021లో అదానీ సంపద ప్రపంచంలోనే ఏ ఒక్కరికి సాధ్యం కాని రీతిలో మూడు రెట్లు పెరిగి 3.5 లక్షల కోట్లకు ఎగబాకింది. ఏడాదిలో అదానీ ఆస్తులు భారీగా పెరగడంతో ఆయన అమెజాన్‌ వ్యవస్ధాపకుడు, సీఈవో జెఫ్‌ బెజోస్‌, టెస్లా సీఈవో ఎలన్‌ మస్క్‌లను అధిగమించారని బ్లూమ్‌బర్గ్‌ బిలియనీర్స్‌ ఇండెక్స్‌ వెల్లడించింది.

How much did your wealth increase in 2020? Zero.



You struggle to survive while he makes ₹ 12 Lakh Cr and increases his wealth by 50%.



Can you tell me why? pic.twitter.com/5sW65Kx7bi