కుక్కపిల్లకు స్వాగతం చెప్పిన తీరు చూస్తే ఫిదా అవుతారు..!

హైదరాబాద్‌: దవాఖాన నుంచి ఇంటికి కొత్తగా వస్తున్న శిశువులకు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో స్వాగతం పలకడం మనకు కామన్‌. కానీ, ఇప్పుడు ఆ గౌరవాన్నిపెంపుడు జంతువులు కూడా పొందుతున్నాయి. ఓ కుటుంబం కుక్కపిల్లకు వెల్కమ్‌ చెప్పిన తీరు నెటిజన్లను కట్టిపడేసింది. పప్పీకి ఇద్దరు అక్కాచెల్లెల్లు స్వాగతం పలికిన వీడియో నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.



ఈ వీడియోలో ఒక అమ్మాయి కుక్కపిల్లను ఎత్తుకుని రాగా, మరో అమ్మాయి కుంకుమ నీళ్లు కలిపిన పాత్రతో రెడీగా ఉంది. పప్పీ పాదాలను అందులో ముంచి ఓ తెల్లని వస్త్రంపై దాని ముద్రలు తీసుకున్నారు. దానికి బొట్టుపెట్టి, పూలు చల్లి, మంగళహారతి పట్టారు. అనంతరం ఆ కుక్కపిల్ల ఆ ఇంటిలో చంగుచంగుమంటూ తిరుగుతుంటే చూసి మురిసిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ‘కబీ ఖుషీ కబీ గమ్’ టైటిల్ ట్రాక్ ప్లే చేశారు. ఈ వీడియో మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో వైరల్ అయ్యింది. కుక్కపిల్లకు హృదయపూర్వక స్వాగతం పలకడం చూసి నెటిజన్లు ఆనందించారు.

My new favorite thing is desi families welcoming their new puppies with traditional ceremonies pic.twitter.com/eWVfMhVs26