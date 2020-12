రైతు నిరసనలకు మద్దతుగా.. మొబైల్ టవర్ల ధ్వంసం

చండీగఢ్‌: వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేస్తున్న రైతులకు మద్దతుగా పంజాబ్‌లో మొబైల్‌ టవర్లను ధ్వంసం చేస్తున్నారు. మొగా సమీపంలోని ఏక్తా నగర్ స్థానికులు ఆదివారం రాత్రి మొబైల్ టవర్‌ను ధ్వంసం చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి వచ్చి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఫిరోజ్‌పూర్‌లోని టిబ్బి కలాన్‌ గ్రామస్తులు సోమవారం మరో సెల్‌ టవర్‌ను ధ్వంసం చేశారు. టవర్‌పైకి ఎక్కి కేబుల్‌ వైర్లు కత్తిరించారు. ఢిల్లీ సరిహద్దులోని సింఘు వద్ద రైతుల నిరసనలు మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారు 1500కుపైగా మొబైల్‌ టవర్లను పంజాబ్‌ వాసులు ధ్వంసం చేశారు. ప్రధానంగా ముఖేష్ అంబానికి చెందిన జియో సెల్‌ టవర్లను వీరు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తున్నది.

కాగా మొబైల్ టవర్లను ధ్వంసం చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పంజాబ్ సీఎం కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ పోలీసులను ఆదేశించారు. మరోవైపు ఈ చర్యలను రైతులు ఖండించారు. ఈ విధ్వంస చర్యలతో తమకు సంబంధం లేదని, ఇలాంటి వాటికి తాము దూరమని చెప్పారు.



#WATCH Villagers of Tibbi Kalan in Punjab's Firozpur vandalise a telecom tower to express their support towards farmers protesting against the three farm bills pic.twitter.com/sCWMYiU0Kq