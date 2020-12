హైదరాబాద్‌: పీఎస్‌ఎల్‌వీ సిరీస్‌లో 50వ రాకెట్‌ను ఇస్రో విజ‌య‌వంతంగా నింగిలోకి ప్ర‌వేశ‌పెట్టింది. శ్రీహరికోటలోని అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం నుంచి మధ్యాహ్నం 3.41 గంటలకు పీఎ‌స్‌‌ఎ‌ల్‌‌వీ-సీ50 రాకెట్‌ను ప్రయోగించింది. ఈ వాహక నౌక ద్వారా కమ్యూనికేషన్‌ శాటిలైట్‌ వ్యవస్థ సీఎం‌ఎస్‌–01ను అంత‌రి‌క్షం‌లోకి పంపించింది. ఇది సీ-బ్యాండ్‌ సేవల విస్తరణకు సీఎంఎస్‌-01 దోహదపడనుంది.



ఈ రాకెట్‌ ప్రయోగానికి బుధవారం మధ్యాహ్నం 2.41 గంటలకు కౌంట్‌డౌన్‌ ప్రారంభ‌మైంది. 20.11 నిమిషాల్లో కక్ష్యలోకి ఉపగ్రహాన్ని విడిచిపెట్టేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. 1,410 కిలోల బరువు కలిగిన 42వ దేశీయ కమ్యూనికేషన్‌ ఉపగ్రహం సీఎంఎస్‌-01ను ఈ రాకెట్‌ జియో స్టేషనరీ ట్రాన్స్‌ఫర్‌ ఆర్బిట్‌ (జీటీవో)లోకి చేరవేయనుంది. 2011లో ప్రయోగించిన జీశాట్‌-12 కాలపరిమితి ముగిసిపోవడంతో దానిస్థానంలో జీశాట్‌-12ఆర్‌ ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ఇస్రో నిర్ణయించింది. అయితే ప్రస్తుతం దాని పేరును సీఎంఎస్‌-01గా మార్చి కక్ష్యలోకి చేరవేస్తున్నారు.



ఈ రాకెట్‌ 44.4 మీ ఎత్తు ఉండగా, 2.8 మీటర్ల వ్యాసం ఉన్నది. 320 టన్నుల బరువున్న ఈ వాహక నౌక నాలుగు దశల్లో అంతరిక్షంలోకి చేరుతుంది. అదేవిధంగా భూబదిలీ కక్ష్యలోకి 1,425 కిలోలు, సూర్యానువర్తన కక్ష్యలోకి 1750 కిలోల బరువును మోసుకెళ్లగలుగుతుంది.



#PSLVC50 lifts off ???? from Sriharikota, carrying CMS-01 satellite.



???? CMS-01,the 42nd communication satellite of India, is envisaged for providing services in Extended-C Band of the spectrum, the coverage of which will include Indian mainland, Andaman-Nicobar & Lakshadweep pic.twitter.com/3Pj8MWSBHl