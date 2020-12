డెహ్రాడూన్‌: వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తున్న నిరసనకారులు పోలీసులకు ఝలక్‌ ఇచ్చారు. బారికేడ్లతో అడ్డుకోబోయిన పోలీసులను ట్రాక్టర్‌తో నెట్టి అడ్డు తొలగించుకున్నారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఉధమ్ సింగ్ నగర్ జిల్లాలోని బాజ్‌పూర్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన ర్యాలీని చేపట్టిన వారిని ముందుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు రోడ్డుపై బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. కాగా నిరసకారులు ఓ ట్రాక్టర్‌ను బారికేడ్లపైకి దూకించారు. దీంతో బారికేడ్లతో అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిన పోలీసులు చివరకు చేతులు ఎత్తేశారు. కాగా ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.



#WATCH | Protesters agitating against the new farm laws run a tractor over a police barricade in Bajpur, of the Udham Singh Nagar district in Uttarakhand pic.twitter.com/aI97qNcg0U