కేరళ: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా కేరళ పోలీసు శాఖ పలువురు మహిళా పోలీసులకు పదోన్నతులు కల్పించింది. పదోన్నతులు పొందిన పోలీసులు.. స్టేషన్‌ హౌస్‌ ఆఫీసర్లుగా నిన్న బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా వారికి పోలీసు ఉన్నాతాధికారులతో పాటు, సామాన్యుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.



Kerala: Women Police personnel took charge as station house officers (SHO) in Police stations across the state on #InternationalWomenDay, yesterday. pic.twitter.com/FkCmIatEFY