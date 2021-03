ప్రచార పర్వం : టీ కార్మికులతో ప్రియాంక జుమర్‌ డ్యాన్స్‌

గువహటి : అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఆ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా టీ తోటల్లో పనిచేసే గిరిజన కార్మికులతో పదం కలిపారు. కామాఖ్య ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం ఎగువ అసోంలోని లఖింపూర్‌ చేరుకున్నారు. సొనారి గ్రామ పంచాయితీలో పర్యటించిన ప్రియాంక స్ధానిక నిరుద్యోగ యువత చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అసోం టీ తోటల్లో పనిచేసే గిరిజన యువతతో ఆమె ఆడిపాడారు. మీడియా ప్రతినిధులు, ప్రజల సమక్షంలో యువతుల బృందంతో కలిసి వారితో చేయిచేయి కలిపి హుషారుగా జుమర్‌ డ్యాన్స్‌ చేశారు.

డోలు శబ్ధాలతో పాటు టీనేజర్ల పాటకు అనుగుణంగా ప్రియాంక డ్యాన్స్‌ చేయడం ఆకట్టుకుంది. అసోం సంప్రదాయ స్కార్ఫ్‌ను ప్రియాంక మెడలో వేసుకుని నృత్యం చేశారు. ఇక రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా మంగళవారం ప్రియాంక విశ్వనాధ్‌ ప్రాంతంలోని టీ ఎస్టేట్‌ను సందర్శిస్తారు. అక్కడ ఆమె కొద్దిమంది టీ తోటల్లో పనిచేసే మహిళలతో ముచ్చటించి ఆపై సోనిట్‌పూర్‌ జిల్లాలోని తేజ్‌పూర్‌కు బయలుదేరి వెళతారు. ఇక తేజ్‌పూర్‌లో మహాభైరవ్‌ ఆలయాన్ని సందర్శించిన అనంతరం అక్కడ జరిగే ర్యాలీని ఉద్దేశించి ప్రియాంక గాంధీ ప్రసంగిస్తారు.

