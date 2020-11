తమిళనాడు సీఎంకు ప్రధాని ఫోన్‌

న్యూఢిల్లీ : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి యడప్పాడి పళనిస్వామికి ప్రధాని మోదీ ఫోన్‌ చేశారు. నివర్‌ తుఫాన్‌ తరువాత రాష్ట్రంలో పరిస్థితిపై ఆయన సీఎంతో చర్చించారు. తుఫాన్‌ ప్రభావంతో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు జాతీయ విపత్తు నిధి నుంచి రూ. 2 లక్షలు, గాయపడిన వారికి రూ. 50 వేలు ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

మృతుల కుటుంబాలకు ప్రధాని సంతాపం తెలిపారు. సహాయ, పునరావాస చర్యల్లో సాయం చేసేందుకు కేంద్ర బృందాలను రాష్ట్రానికి సాయంగా పంపుతున్నట్లు ప్రధాని కార్యాలయం పేర్కొంది. నివర్‌ తుఫాన్‌తో తీవ్రంగా ప్రభావితమైన కడలూర్‌ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో సీఎం పళనిస్వామి గురువారం పర్యటించారు. బాధితులందరినీ ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.

PM @narendramodi spoke to Tamil Nadu CM Thiru @EPSTamilNadu and discussed the situation in the wake of the cyclone and heavy rainfall in parts of the state. Central teams are being sent to Tamil Nadu to assist in rescue and relief work. @CMOTamilNadu