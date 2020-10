న్యూఢిల్లీ: భారతీయ జ‌న‌తాపార్టీ స‌హ వ్య‌వ‌స్థాప‌కురాలు, రాజ‌మాత విజ‌య‌రాజే సింధియా జ్ఞాప‌కార్థం కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం రూ.100 కాయిన్‌ను విడుదల చేసింది. విజ‌య‌రాజే సింధియా 100వ‌ జ‌యంతిని పుర‌స్క‌రించుకుని కేంద్ర ఆర్థిక‌శాఖ ముద్రించిన ఈ ప్ర‌త్యేక కాయిన్‌ను ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ చేతుల మీదుగా వ‌ర్చువ‌ల్ విధానంలో లాంచ్ చేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ప్ర‌ధాని మోదీ మాట్లాడుతూ.. రాజ‌మాత విజ‌య‌రాజే సింధియా పేద ప్ర‌జ‌ల కోసం త‌న జీవితాన్ని అంకితం చేశార‌ని చెప్పారు.



ప్ర‌జాప్ర‌తినిధులకు రాజ‌భోగాల కంటే ప్ర‌జాసేవే ముఖ్యం అనే విష‌యాన్ని విజ‌య‌రాజే సింధియా నిరూపించార‌ని ప్ర‌ధాని మోదీ కొనియాడారు. త్రిపుల్ తలాక్‌కు వ్య‌తిరేకంగా చ‌ట్టం చేయ‌డం ద్వారా.. దేశంలో స్త్రీ సాధికార‌త కోసం రాజ‌మాత సింధియా క‌న్న క‌లల‌‌ను కొంతమేర‌కు నెర‌వేర్చ‌గ‌లిగామ‌ని ఆయ‌న చెప్పారు. ‌

Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative coin of Rs 100 in honour of Rajmata Vijaya Raje Scindia, through a virtual ceremony.



The special coin minted by the Ministry of Finance is being released in celebration of her birth centenary. pic.twitter.com/SG6nd7V8of