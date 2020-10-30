సర్దార్ పటేల్ జూను ప్రారంభించిన ప్రధాని
అహ్మదాబాద్: ప్రధాని నరేంద్రమోదీ రెండు రోజుల గుజరాత్ పర్యటనలో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. తాజాగా నర్మదా జిల్లాలోని కెవాడియాలో సర్దార్ పటేల్ జూలాజికల్ పార్కును ప్రారంభించారు. జంగిల్ సఫారీగా పేరొందిన ఈ ప్రాంతాన్ని గుజరాత్ సర్కారు జూలాజికల్ పార్కుగా తీర్చిదిద్దింది. అనంతరం ఆ పార్కులోని టూరిస్టు వాహనంలో ప్రయాణిస్తూ జూలో జంతువులు అన్నింటిని వీక్షించారు.
ఆ తర్వాత జూపార్కులోని పక్షి ప్రదర్శన కేంద్రాన్ని ప్రధాని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొద్ది సేపు రెండు రామ చిలుకలతో కాలక్షేపం చేశారు. కాగా ప్రధాని ఈ ఉదయం నుంచి కెవాడియాలో పలు కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసి ఉంచిన ఆరోగ్య వన్ పార్కును, ఏక్తా మాల్ను, చిల్డ్రన్ న్యూట్రిషన్ పార్కును ఆయన రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు. శనివారం కూడా ప్రధాని గుజరాత్ పర్యటనలో భాగంగా పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు.
#WATCH Gujarat: Prime Minister Narendra Modi inaugurated Sardar Patel Zoological Park, popularly known as Jungle Safari, in Kevadia, Narmada district. pic.twitter.com/6sHepT6R6a— ANI (@ANI) October 30, 2020
#WATCH Gujarat: Prime Minister Narendra Modi takes a tour of Sardar Patel Zoological Park in Kevadia, after inaugurating it.— ANI (@ANI) October 30, 2020
CM Vijay Rupani and Governor Acharya Devvrat also present. pic.twitter.com/lxcTVuFtzH
#WATCH Gujarat: Prime Minister Narendra Modi at the aviary of the Sardar Patel Zoological Park, popularly known as Jungle Safari, in Kevadia, Narmada district. pic.twitter.com/Vwv4EmaBov— ANI (@ANI) October 30, 2020
Gujarat: Prime Minister Narendra Modi inaugurates Sardar Patel Zoological Park, popularly known as Jungle Safari, in Kevadia, Narmada district. pic.twitter.com/oUvSzKBluk— ANI (@ANI) October 30, 2020
Gujarat: Prime Minister Narendra Modi takes a tour of Sardar Patel Zoological Park in Kevadia, after inaugurating it. pic.twitter.com/meYkSm8Smc— ANI (@ANI) October 30, 2020
Gujarat: Prime Minister Narendra Modi at the Sardar Patel Zoological Park, popularly known as Jungle Safari, in Kevadia, Narmada district. pic.twitter.com/3jTzignlAs— ANI (@ANI) October 30, 2020
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