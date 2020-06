పాముని చూసి గజగజ వణికే కప్ప ఏం చేసిందో చూడండి!

పాముకి కప్ప కనిపిస్తే చాలు, లటుక్కున నోట్లోకి లాగేసుకొని ఆరగించేస్తుంది. అదే కప్పకు, పాము కనిపిస్తే అక్కడి నుంచి సల్లగా జారుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ వీడియో రెండింటికీ విరుద్ధంగా ఉంది. పామును చూసి కప్ప భయపడలేదు. అలాగే కప్పని చూస్తే పాముకి నోరూరలేదు. ఈ రెండూ కలిసి ఎంచెక్కా ఆడుకుంటున్నాయి.

పాము, కప్ప. ఈ రెండూ బద్ధశత్రువులు. అటువంటిది కలిసిమెలిసి ఆడుకుంటున్న వీడియోను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ అధికారి ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ఇప్పుడు ఇది నెట్టింట్లో హల్‌చల్‌ చేస్తుంది. 8 సెకండ్లపాటు నడిచే ఈ వీడియోలో పాము నున్నగా, నిగనిగలాడుతుంది. చూడడానికి రెండు తలల పాములా అనిపిస్తుంది. నున్నగా జారుడు బండలా ఉన్న ఈ పాముమీద కప్ప కూర్చొని రైడ్‌ చేస్తుంది. పాము కదిలేటప్పుడు కప్ప జారి కింద పడిపోతుంటే మరలా పట్టుకొని పైకెక్కి మరీ కూర్చొంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఈ బంధం ఎప్పటి నుంచి మొదలైందని వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ‘ప్రకృతి నాటకం. ఆహారంలా భావించే జంతువులతో కూడా ఆడుకునేలా చేస్తుంది. మనం చాలాసార్లు దేవుని సృష్టిలో పడి ప్రేక్షకులను విస్మయపరిచాం’ అనే క్యాప్షన్‌ జోడించాడు నంద.

Drama of Nature..

Prey rides the predator????



We are many a times only awe struck audience of god’s creations???? pic.twitter.com/0DVGFleAVV