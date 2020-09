మూడు వ్యవసాయ బిల్లులకు రాష్ట్రపతి ఆమోదం

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంటు ఇటీవల ఆమోదించిన మూడు వ్యవసాయ బిల్లులకు రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ ఆదివారం ఆమోదం తెలిపారు. ఒకవైపు రైతులు, మరోవైపు ప్రతిపక్ష పార్టీలు నిరసన తెలిపినప్పటికీ ఈ బిల్లుల ఆమోదానికే ఆయన మొగ్గు చూపారు. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల సందర్భంగా ఉభయ సభలు ఆమోదించిన రైతు ఉత్పత్తి వ్యాపారం మరియు వాణిజ్యం (ప్రమోషన్ అండ్ ఫెసిలిటేషన్) బిల్లు 2020, రైతుల ధర భరోసా (సాధికారత మరియు రక్షణ), వ్యవసాయ సేవల ఒప్పందం బిల్లు 2020, ముఖ్యమైన వస్తువుల (సవరణ) బిల్లు 2020ను ఆమోదిస్తున్నట్లు గెజిట్‌లో పేర్కొన్నారు. దీంతో ఈ మూడు వ్యవసాయ బిల్లులు ఇక చట్టంగా మారినట్లే.

