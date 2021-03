గంగా హారతిలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి కోవింద్‌

లక్నో: ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని వారణాసిలో గత అత్యంత పవిత్రమైన దశాశ్వమేథ ఘాట్‌లో నిర్వహించిన గంగా హారతిలో రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ పాల్గొన్నారు. మార్చి 13 నుంచి మార్చి 15 వరకు మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్రపతి కోవింద్‌ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి రాష్ట్రానికి వచ్చారు. అంతకుముందు ఎయిర్‌పోర్టులో రాష్ట్రపతికి గవర్నర్‌ ఆనందీబెన్‌ పటేల్‌, సీఎం ఆదిత్యనాథ్‌ స్వాగతం పలికారు.



President Ram Nath Kovind and Chief Minister Yogi Adityanath participate in 'Ganga Aarti' at Dashashwamedh Ghat in Varanasi



President Ram Nath Kovind , along with his family, is on a three-day visit (March 13 to March 15) to the state pic.twitter.com/dCx4IZjQza