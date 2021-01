న్యూఢిల్లీ : దేశ ప్ర‌జ‌ల‌కు రాష్ర్ట‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవింద్‌, ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ నూత‌న సంవ‌త్స‌ర శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. నూత‌న సంవ‌త్స‌రంలో దేశం పురోగ‌తిలో ముందుకు వెళ్తుంద‌ని ఆశిస్తున్న‌ట్లు రాష్ర్ట‌ప‌తి పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి ఆరోగ్యం, ఆనందం, శ్రేయ‌స్సు తెస్తుంద‌ని ఆశిస్తున్నాన‌ని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.



Happy New Year everyone!



New Year provides an opportunity to make a fresh beginning and resolve for individual and collective development.



Challenges arising out of COVID-19 situation strengthen our determination to move forward unitedly.