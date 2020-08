న్యూఢిల్లీ : కరోనా మ‌హ‌మ్మారితో బాధ‌ప‌డుతున్న భార‌త మాజీ రాష్ర్ట‌ప‌తి ప్ర‌ణ‌బ్ ముఖ‌ర్జీ ఢిల్లీ ఆర్మీ ఆస్ప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విష‌యం విదిత‌మే. ఈ కార‌ణంగా ప్ర‌ణ‌బ్.. 74వ స్వాతంత్ర దినోత్స‌వ వేడుక‌లో పాల్గొన‌క‌పోవ‌డంతో.. గ‌త వేడుక‌ల జ్ఞాప‌కాల‌ను ఆయ‌న కుమార్తె ష‌ర్మిష్ట ముఖ‌ర్జీ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా పంచుకున్నారు.



నా చిన్న‌త‌నంలో నాన్న‌, మామ‌య్య క‌లిసి మా పూర్వీకుల ఇంట్లో జాతీయ జెండా ఎగురవేసే వారు. అప్ప‌ట్నుంచి ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు పంద్రాగ‌స్టు వేడుక‌ల‌ను నాన్న మిస్ కాలేదు. అనారోగ్య కార‌ణాల‌తో ఈ ఏడాది స్వాతంత్ర దినోత్స‌వ వేడుక‌లకు దూరంగా ఉన్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా నాన్న గ‌త జ్ఞాప‌కాల‌ను పంచుకుంటున్నాను. వ‌చ్చే ఏడాది ప్ర‌ణ‌బ్ త‌ప్ప‌కుండా జాతీయ జెండాను ఎగుర‌వేస్తార‌ని ఆశాభావం వ్య‌క్తం చేస్తూ ష‌ర్మిష్ట ట్వీట్ చేశారు.

In his childhood, my dad & my uncle would hoist National Flag at our ancestral home in village. Since then, he never missed a year to hoist tri-colour on Independence Day. Sharing some memories from last years celebration at home. I’m sure he’ll do the same next year. Jai Hind ???????? pic.twitter.com/SX0CVO8lW6