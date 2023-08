August 5, 2023 / 12:48 PM IST

శ్రీరంగం: త‌మిళ‌నాడులో ప్ర‌ముఖ పుణ్య‌క్షేత్రం అయిన శ్రీరంగం ఆల‌యం(Srirangam temple)లో ఉన్న తూర్పు గోపురం శుక్ర‌వారం రాత్రి స్వ‌ల్పంగా విరిగిప‌డింది. అర్థ‌రాత్రి ఒక‌టిన్న‌ర స‌మ‌యంలో గోపురంలోని ఓ భాగం కూలిన‌ట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. గోపురం వ‌ద్ద చెల్లాచెదురుగా ప‌డిన శిథిలాల‌ను తొల‌గించారు. ఆల‌య అధికారులు వెంట‌నే మ‌ర‌మ్మ‌త్తులు ప్రారంభించారు. శ్రీరంగ‌నాథుడి ఆల‌యంలో మొత్తం 21 గోపురాలు ఉన్నాయి. అయితే కొన్ని రోజుల క్రిత‌మే సుమారు 98 ల‌క్ష‌ల‌తో గోపురాల‌కు మ‌ర‌మ్మ‌త్తులు చేయాల‌ని నిర్ణ‌యించామ‌ని అధికారులు చెప్పారు. గోపురాల్లో చీలిక‌లు వ‌చ్చిన‌ట్లు ఆల‌య అధికారులకు విన్న‌వించినా.. వాళ్లు ప‌ట్టించుకోలేద‌ని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

VIDEO | A portion of one of the towers in the eastern entrance of Sri Ranganathaswamy Temple in Srirangam, Tamil Nadu collapsed earlier today. pic.twitter.com/3X7g36MEkE

— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2023